محافظ بورسعيد: 8.8 معدل النمو بالمحافظة ونساهم بـ3% من الناتج المحلي

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي المنصرف من المشروعات المنفذة بالمحافظة طبقا لمصادر التمويل من 2014 حتى 2023 بلغ أكثر من مليار جنيه، وأن بورسعيد ساهمت في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3%بمعدل نمو حقيقي بنسبة 8.8.

محافظ بورسعيد: 8.8 معدل النمو بالمحافظة ونساهم بـ 3% من الناتج المحلي

جاء ذلك خلال استقبال محافظ بورسعيد وفدا من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بعد اختيار محافظة بورسعيد ضمن 3 محافظات كمرحلة أولى على مستوى الجمهورية لإعداد التقرير الطوعي، والذي يعد التقرير الوطني الطوعي الثالث لمصر في إطار استراتيجيتها الشاملة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتي جرى إطلاقها في عام 2016 من خلال نهج تشاركي، بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

واستعرض محافظ بورسعيد تقريرا حول نتائج وإحصائيات التقرير الطوعي لأهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أن التقرير جرى إعداده من وزارات معنية بالتعاون مع الأجهزة المختصة ببورسعيد، ويؤكد على جهود الدولة المصرية في محافظة بورسعيد.