عمر عصر لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة يحتل المركز الـ22 عالميا

احتل عمر عصر لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر لتنس الطاولة، المركز الـ22 في تصنيف الاتحاد الدولي لتنس الطاولة الصادر اليوم الثلاثاء.

وتقدم محمد البيلي لاعب المنتخب الوطني 13 مركزا ليحتل المرتبة رقم 84 في التصنيف العالمي.

تقدمت دينا مشرف لاعبة المنتخب الوطني لتنس الطاولة والنادي الأهلي 5 مراكز في التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة، لتحتل المركز الـ22.

وجاءت هنا جودة لاعبة المنتخب والنادي الأهلي أيضا في المركز الـ32، بعد أن تقدمت 3 مراكز في التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي لتنس الطاولة.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت أزمة بين هنا جودة لاعبة المنتخب والنادي الأهلي وبين الاتحاد المصري برئاسة معتز عاشور، على خلفية اعتذار اللاعبة عن المشاركة في منافسات بطولة أفريقيا.