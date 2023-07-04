حفظ التحقيق في وفاة شاب غرقا بمصر القديمة

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حفظ التحقيق في واقعة غرق شاب أثناء الاستحمام بمياه النيل، لعدم وجود شبهة جنائية.

وكانت النيابة قد صرحت بدفن جثة المتوفي بعد استخراجه من النيل، حيث تمكنت قوات الإنقاذ من انتشال الجثة بعد ٢٤ ساعة من البحث.

وتبين من التحقيقات أن المتوفي قفز بغرض الاستحمام حتي الجهة الأخري، وأثناء عودته لم يتمكن من الوصول للشاطئ وغرق ولم يستطع اصدقائه انقاذه.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة إخطاراً من النجدة يفيد بغرق شاب أثناء السباحة بمياه النيل، وبالانتقال والفحص تبين أنه يدعى "عبد العزيز" ٢٠ عاما، ذهب للاستحمام رفقة أصدقائه ودخل إلى عمق لم يتمكن فيه من السباحة وغرق.

تم استدعاء قوات الإنقاذ النهرى والمسطحات المائية، لانتشال جثته.