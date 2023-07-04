وكيل اقتصادية النواب: بيان 3 يوليو كان واضحًا وحاسمًا وفيه استجابة حقيقية لجميع مطالب المصريين

أكد الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن 3 يوليو حقق جميع أهدافه، وكان فيه انحياز واضح من القوات المسلحة المصرية، وكلل ثورة 30 يونيو بالنجاح، مشيراً إلى أن بيان 3 يوليو كان واضحاً وحاسماً وفيه استجابة حقيقية لجميع مطالب المصريين المشروعة في ثورة 30 يونيو.

وقال "عبد الحميد" فى بيان له اليوم، إن بيان 3 يوليو أكد للرأى العام المصرى بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية والعالم كله، أن ثورة 30 يونيو هى ثورة شعب حماها الجيش، وكان في ظهرها للحفاظ على الوطن من الانهيار والحرب الأهلية والتفتت والفوضى والتقسيم، مؤكداً الأهمية الكبيرة لجميع البنود التى تضمنها بيان 3 يوليو والذى تم فيه رسم خارطة طريق جعلت مصر تنجو من مخاطر الفوضى الخلاقة .

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد، أن ثورة 30 يونيو، ستظل الثورة الشعبية الأهم في تاريخ مصر والعالم كله والذى لا يزال يتحدث عن هذه الثورة العظيمة غير المسبوقة فى تاريخ البشرية جمعاء، مشيداً بالنجاحات الكبيرة التى حققتها ثورة 30 يونيو، وأنها لو لم تكن حدثت لكان الوطن دفع ثمنا فادحا من أمنه وسلامته واستقراره حتى اليوم.

ووجه وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التى حققها لمصر والمصريين، والتى جعلت من مصر واحدة من أهم الدول التى لها مستقبل اقتصادى واعد وكبير خلال السنوات القليلة القادمة.