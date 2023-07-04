طارق فؤاد ناعيًا علاء عبدالخالق: مع السلامة يا عشرة العمر

نعى المطرب طارق فؤاد رحيل المطرب علاء عبدالخالق الذي وافته المنية منذ قليل عن عمر ناهز ٥٩ عاما ، ونشر طارق صورة للمطرب الراحل عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلق عليها قائلا : "مع السلامة ياعلاء أخويا وحبيبي وعشرة العمر ربي يرحمك ويحسن إليك كما أحسنت إلينا".

وكان الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم نقابة الموسيقيين، قد أعلن وفاة الفنان علاء عبد الخالق، قبل قليل، عن عمر ناهز 59 سنة.

يذكر أن الفنان علاء عبد الخالق من مواليد القاهرة، 23 فبراير 1964، تخرج في معهد الموسيقى العربية وتخصص في العزف على آلة الناي، ويعد واحدا من نجوم الكاسيت في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.

وحقق الراحل مع الفنانتين منى عبد الغني وحنان نجاحًا كبيرا، مكونين فرقة الأصدقاء، بالتعاون مع الموسيقار الراحل عمار الشريعي.

وفي العام 1985، أطلق الفنان علاء عبد الخالق أول ألبوماته مرسال، بالتعاون مع حميد الشاعري ألحانًا وتوزيعا، وتوالت نجاحاته الفنية واستمر تعاونهما الفني في ألبوم وياكي، والذي طرح العام 1987، وألبوم عشانك، العام 1989.

ومن أعماله أيضا، ألبومات راجعلك، هتعرفيني، اتغيرتي، مكتوب، لازم، طيارة ورق، الحلم، الليلة، عين ب عين، وتوقف بعده عن الغناء في بداية الألفينات، بسبب وعكة صحية.