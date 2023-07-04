بالصور .. عبد الباسط حمودة يشعل العلمين الجديدة بـ "سطلانة"

أحيا نجم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة احتفالية صيفية ضخمة بالعلمين الجديدة بحضور الآلاف من مختلف الجنسيات العربية.

كان ضمن الحضور من المشاهير ونجوم الإعلام منهم محمد نشأت ، أسماء قنديل، إيمان مختار، داليا الخطيب بالإضافة إلى ملكة جمال مصر السابقة هبة السيسى وغيرهم .

حضر عبد الباسط بكامل لياقته وكان في استقباله منظم الحفل ال dj ياسر الحريري وتخلل فقرته بعض الاستعراضات الشرقية وأشعل وصلات الرقص المتتالية بعدد من أغانيه الشهيرة منها "سطلانة" ، " يعجبنى كلك" ، "انا مش عارفنى"و"ضيعنا" .. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات المعجبين من مختلف الجنسيات العربية.

وشهد الحفل فقرة للـ dj عمرو so بالإضافة إلى أجواء مثيرة من الـ" fireworks" .