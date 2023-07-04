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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالصور .. عبد الباسط حمودة يشعل العلمين الجديدة بـ "سطلانة"

عبد الباسط حمودة
عبد الباسط حمودة
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أحيا نجم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة احتفالية صيفية ضخمة  بالعلمين الجديدة بحضور الآلاف من مختلف الجنسيات العربية.

كان ضمن الحضور من المشاهير ونجوم الإعلام منهم محمد نشأت ، أسماء قنديل، إيمان مختار، داليا الخطيب بالإضافة إلى ملكة جمال مصر السابقة هبة السيسى وغيرهم .

حضر عبد الباسط بكامل لياقته وكان في استقباله منظم الحفل ال dj  ياسر الحريري وتخلل فقرته بعض الاستعراضات الشرقية  وأشعل وصلات الرقص المتتالية بعدد من أغانيه الشهيرة منها "سطلانة" ، " يعجبنى كلك" ، "انا مش عارفنى"و"ضيعنا" .. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات المعجبين من مختلف الجنسيات العربية.

وشهد الحفل فقرة  للـ dj  عمرو so  بالإضافة إلى أجواء مثيرة من الـ" fireworks" .

 

عبد الباسط حمودة حفل العلمين الجديدة