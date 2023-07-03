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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زيلينسكي: لا يمكن تخيل أوكرانيا من دون شبه جزيرة القرم

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه لا يمكن تخيل أوكرانيا من دون شبه جزيرة القرم.

وشدد الرئيس الأوكراني - في مقابلة حصرية مع شبكة (سي إن إن) الأمريكية أذيعت اليوم /الاثنين/ - على أنه طالما ما زالت شبه جزيرة القرم تحت الاحتلال الروسي فإن ذلك يعني شيئا واحدا هو أن الحرب لم تنتهِ بعد /على حد تعبيره".
وبسؤاله هل يمكن أن يكون هناك سلام دون شبه جزيرة القرم وفق أي سيناريو محتمل، قال زيلينسكي "إن هذا لن يكون انتصارا حينئذ".

وحول لقائه مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) وليام بيرنز الذي زار كييف مؤخرا، قال زيلينسكي إنه تفاجئ بتداول الأنباء عن الاجتماع في وسائل الإعلام، مضيفا أن "اتصالي مع مدير (سي آي إيه) ينبغي أن يظل دائما سرا وبعيدا عن الاهتمام الإعلامي لأننا نناقش أمور مهمة - ما تحتاجه أوكرانيا وكيف تستعد أوكرانيا للتصرف".

وأردف "ليس لدينا أي أسرار نخفيها عن (سي آي إيه) لأننا نتمتع بعلاقات طيبة"، مشيرا إلى أن جهازي الاستخبارات الأمريكي والأوكراني يتحدثان مع بعضها البعض.

وأضاف "الوضع واضح جدا، لدينا علاقات جيدة مع مدير (سي آي إيه) ونحن نتحدث، لقد أخبرته بكل الأمور المهمة المتعلقة بساحة المعركة التي نحتاجها".

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