مجلس الأمن الدولي ينظر في تنفيذ القرار الخاص بالملف النووي الإيراني الخميس المقبل

تخطط وكيل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للشئون السياسية وبناء السلام، روزمارى ديكارلو، لتقديم إحاطة لمجلس الأمن الدولي يوم الخميس المقبل، 6 يوليو، حول مسار تنفيذ القرار الأممي رقم 2231 الخاص بالبرنامج النووي الإيراني الصادر في العام 2015 الذي يقضي بصياغة خطة عمل شاملة مشتركة لمتابعة ملف البرنامج النووي الإيراني.

وأفادت مصادر أممية، اليوم الإثنين، بأن وكيلة الأمين العام ستستعرض خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني)، وما يواجهها من معوقات، مضيفين أنه من المقرر أن تشارك في أعمال جلسة الخميس المقبل السفيرة فانيسا فرايزر من مالطا بوصفها المنسق العام المعني بمتابعة تنفيذ القرار الأممي رقم 2231 لسنة 2015 بشأن برنامج إيران النووي.

كما سيشارك في أعمال الجلسة السفير اولاف سكوج، مسئول ملف متابعة التنفيذ لخطة العمل المشتركة على مستوى الأطراف المتعددة.