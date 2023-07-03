بالفيزا فقط... تعرف على المزارات الأثرية التي لا تقبل الدفع نقدًا

قال الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، إن الوزارة بدأت التحول نحو المدفوعات غير النقدية في المواقع والمتاحف الأثرية، وذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمي الشامل.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار أن المزارات الأثرية التي أصبح دفع التذاكر فيها بواسطة الفيزا فقط ولا تقبل الدفع نقدًا، أصبحت 17 موقعًا ومتحفًا أثريًا في القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان، وهي المتحف المصري بالتحرير، وقلعة صلاح الدين الأيوبي وأهرامات الجيزة حيث أصبح الدفع بالفيزا فقط ولن تقبل الدفع نقدًا.

وفي الأقصر أصبح كل من معابد الأقصر، والكرنك، وحتشبسوت، وكذلك وادي الملوك، ووادي الملكات، وطريق الكباش، وأيضًا متحف التحنيط ومتحف الأقصر أصبح الدفع فيهم بالفيزا فقط.

وفي أسوان أصبح كل من معبد كوم أمبو، ومعبد إدفو، والمسلة الناقصة، وفيلة، وأبو سمبل، ومتحف النوبة، لا تقبل الدفع نقدًا والدفع فيها بواسطة الفيزا فقط.