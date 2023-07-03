عبدالعظيم: لا شكاوى من امتحان الفيزياء للشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء

استئنفت منطقة شمال سيناء الأزهرية امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بعد انتهاء اجازة عيد الأضحى المبارك.

و أدى طلاب القسم العلمى امتحان مادة الفيزياء والذى استمر ثلاث ساعات فى أول أيام العودة وسط ارتياح نفسى بين الطلاب.

وتابع الاستاذ محمد عبد العظيم عطية مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب استئناف اعمال الامتحانات بلجنة فتيات العريش وسط حالة من الهدوء والاستقرار داخل وخارج اللجنة.



وأكد عبدالعظيم أن الامتحانات تسير بشكل طبيعى ولم تتلقى غرفة العمليات بالمنطقة اى شكوى حتى الآن وأنه تم الاطمئنان على جميع الطالبات باللجنة ومتابعة مستوى الامتحان واكدت الطالبات أن الامتحان مرضى بشكل كبير لكافة المستويات.