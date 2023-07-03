الأدلة الجنائية تعاين حريق شقة سكنية بالطالبية

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية بعقار في منطقة الطالبية، وفحص آثار الحريق وحصر الخسائر الناجمة عنه، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الحريق وسؤال أصحاب الشقة عن سببه.

كان مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بمحطة التعاون.

وعلى الفور دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مأمور القسم.تبين بالفحص اندلاع حريق داخل شقة بالعقار 14 شارع جعفر، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران دون امتدادها إلى الوحدات السكنية المجاورة.