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الإثنين 03 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نشرة الحوادث|كلب شرس يعقر معلمة في الساحل .. إحالة أوراق المتهم بقتل شخص بالمرج للمفتي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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رصدت “البوابة نيوز” عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم الأحد، وكان منها: كلب شرس يعقر معلمة بمنطقة الساحل، والتحفظ على كاميرات المراقبة فى واقعة دهس عائلة بالتجمع الأول، وحبس عاطلين بتهمة حيازة 20 كيلو هيروين في المرج.. وإليكم التفاصيل.


كلب شرس يعقر معلمة بمنطقة الساحل

https://www.albawabhnews.com/4833167

التحفظ على كاميرات المراقبة فى واقعة دهس عائلة بالتجمع الأول

https://www.albawabhnews.com/4833157


حبس عاطلين بتهمة حيازة 20 كيلو هيروين في المرج


https://www.albawabhnews.com/4833138


إحالة أرواق المتهم بقتل شخص والشروع في إنهاء حياة آخر بالمرج للمفتي

https://www.albawabhnews.com/4833118


مصرع طفلة وإصابة والدتها دهسهما أتوبيس بشبرا الخيمة

https://www.albawabhnews.com/4833186

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالشوم بين عائلتين بإحدى قرى الفيوم

https://www.albawabhnews.com/4833074

 

 

شبرا الخيمة كاميرات المراقبة قتل شخص مصرع طفل