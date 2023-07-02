نشرة الحوادث|كلب شرس يعقر معلمة في الساحل .. إحالة أوراق المتهم بقتل شخص بالمرج للمفتي

رصدت “البوابة نيوز” عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم الأحد، وكان منها: كلب شرس يعقر معلمة بمنطقة الساحل، والتحفظ على كاميرات المراقبة فى واقعة دهس عائلة بالتجمع الأول، وحبس عاطلين بتهمة حيازة 20 كيلو هيروين في المرج.. وإليكم التفاصيل.



كلب شرس يعقر معلمة بمنطقة الساحل

https://www.albawabhnews.com/4833167

التحفظ على كاميرات المراقبة فى واقعة دهس عائلة بالتجمع الأول

https://www.albawabhnews.com/4833157



حبس عاطلين بتهمة حيازة 20 كيلو هيروين في المرج



https://www.albawabhnews.com/4833138



إحالة أرواق المتهم بقتل شخص والشروع في إنهاء حياة آخر بالمرج للمفتي

https://www.albawabhnews.com/4833118



مصرع طفلة وإصابة والدتها دهسهما أتوبيس بشبرا الخيمة

https://www.albawabhnews.com/4833186

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالشوم بين عائلتين بإحدى قرى الفيوم

https://www.albawabhnews.com/4833074