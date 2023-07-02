نشرة الحوادث|كلب شرس يعقر معلمة في الساحل .. إحالة أوراق المتهم بقتل شخص بالمرج للمفتي

رصدت “البوابة نيوز” عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم الأحد، وكان منها: كلب شرس يعقر معلمة بمنطقة الساحل، والتحفظ على كاميرات المراقبة فى واقعة دهس عائلة بالتجمع الأول، وحبس عاطلين بتهمة حيازة 20 كيلو هيروين في المرج.. وإليكم التفاصيل.
كلب شرس يعقر معلمة بمنطقة الساحل
https://www.albawabhnews.com/4833167
التحفظ على كاميرات المراقبة فى واقعة دهس عائلة بالتجمع الأول
https://www.albawabhnews.com/4833157
حبس عاطلين بتهمة حيازة 20 كيلو هيروين في المرج
https://www.albawabhnews.com/4833138
إحالة أرواق المتهم بقتل شخص والشروع في إنهاء حياة آخر بالمرج للمفتي
https://www.albawabhnews.com/4833118
مصرع طفلة وإصابة والدتها دهسهما أتوبيس بشبرا الخيمة
https://www.albawabhnews.com/4833186
إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالشوم بين عائلتين بإحدى قرى الفيوم
https://www.albawabhnews.com/4833074