اقرأ غدًا  في عدد البوابة.. 3 كتاب يتناولون تمرد فاجنر الفاشل

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأحد 2 يوليو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

غدًا الإثنين.. العدد الأسبوعي من «البوابة»

عبد الرحيم علي في حوار لمجلة «فالير أكتويل» الفرنسية: روح المقاومة ضد التطرف الإسلامي تكاد تكون غائبة في أوروبا.. والإخوان أعادوا تنظيم أنفسهم في القارة العجوز.. وعلاقات وثيقة تربط التنظيم بشبكات إرهابية في أمريكا اللاتينية

3 كتاب يتناولون تمرد فاجنر الفاشل

أمور كثيرة مازالت غامضة

الأمريكيون والأوكرانيون كانوا على علم باستعداد بريجوجين للتحرك نحو موسكو

الالتفاف حول الرئيس الروسي مثال على نجاحه في استعادة القوة في روسيا

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