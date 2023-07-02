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الإثنين 03 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

غدا.. فرقة أنغام الشباب تحيي الليلة الرابعة لاحتفال الإنتاج الثقافي بثورة 30 يونيو

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تنطلق فعاليات الليلة الرابعة لاحتفال قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، في التاسعة مساء غد الإثنين، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

ويشارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، في اليوم الرابع للاحتفال، بفرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، حيث يتغنى فريق شباب لايف بالفرقة، وهم: عماد كمال، وكمال كمال، وأحمد الأمير، وعبد الله الجسمي" بمجموعة من أشهر الأغاني الوطنية.

ويذكر أن فعاليات البرنامج تقدم مجانا للجمهور يوميا في الفترة من ٣٠ يونيو وحتى ٥ يوليو الجاري، وذلك ضمن العديد من الفعاليات التى تنظمها وزارة الثقافة في مختلف القطاعات التابعة لها، احتفالا بذكرى ثورة ٣٠ يونيو.

قطاع شئون الإنتاج الثقافي ذكرى ثورة ٣٠ يونيو ساحة مركز الهناجر للفنون نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية فرقة أنغام الشباب