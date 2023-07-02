عمدة "بالتيمور" الأمريكية يصف حادث إطلاق النار بـ"العمل الطائش والجبان"

الأحد 02/يوليو/2023 - 03:06 م

وصف عمدة مدينة "بالتيمور" الأمريكية براندون سكوت، اليوم /الأحد/، حادث إطلاق النار الجماعي الذي وقع بالمدينة قبل ساعات بـ"العمل الطائش والجبان"، والذي تسبب في تغيير حياة العديد من الأشخاص بشكل دائم وكلف شخصين حياتهما.

وقال سكوت - حسبما نقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية - "إن هذه المأساة تسلط الضوء على الآثار والحاجة إلى التعامل مع انتشار الأسلحة غير القانونية على نطاق واسع في الشوارع".

ودعا سكوت، إلى جانب مسئولي الشرطة، أي شخص لديه معلومات حول الحادث إلى التقدم والمساعدة في العثور على مرتكبيه، مؤكدا أنه يعمل من أجل حشد كل الموارد المتاحة للمساعدة في التحقيق.

وكانت شرطة المدينة قد أعلنت، في وقت سابق، مقتل شخصين على الأقل وإصابة 28 آخرين، بينهم ثلاثة يرقدون في حالات حرجة، كما أعربت عن تعازيها لعائلات الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.