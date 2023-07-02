ضبط حالة غش إلكتروني بامتحانات الثانوية العامة في بورسعيد

ضبط أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني، اليوم الأحد، حالة غش إلكتروني لطالبة أثناء أداء امتحان الثانوية العامة في مادة الفيزياء بمحافظة بورسعيد.

ورُصدت طالبة بالشعبة العلمية بلجنة مدرسة بورفؤاد الثانوية للبنات أثناء الغش باستخدام الهاتف المحمول، أثناء أداء امتحان مادة الفيزياء، وجرى التحفظ على جهاز الهاتف المحمول المستخدم.

وحُرر محضر إثبات حالة بالواقعة المضبوطة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة التي جرى ضبطه، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وكانت غرفة العمليات في امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023 في مادتى الفيزياء والتاريخ، قد أعلنت عن تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد (6) حالات غش إلكتروني، حالتان أثناء امتحان مادة الفيزياء بمحافظتي بورسعيد وسوهاج)، و4 حالات فى امتحان مادة التاريخ بمحافظات: القاهرة، والبحيرة، والشرقية، وأسيوط.