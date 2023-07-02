التصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها في حادث بالشرقية

قررت نيابة فاقوس اليوم الأحد، التصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها في حادث اصطدام سيارة بطريق "السماعنة - فاقوس" وتم نقل الجثة الى مشرحة المستشفىي.

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة فاقوس يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة بعدد من الأشخاص بطريق" السماعنة- فاقوس" نطاق مركز فاقوس مما أسفر عن مصرع " مرفت حسن محمد " 45 سنة ربة منزل مقيمة شارع الانتاج فاقوس وإصابة كل من نجلتها" اروى على عبد الحميد " 20 سنة بكسر بالساق اليمنى واشتباه نزيف بالمخ وكسر بالعمود الفقرى و" أمانى إسماعيل على" 35 سنة اشتباه نزيف وجرح بالجبهة و" نادية حسن احمد" 38 سنة كسر بالقدم اليسري و" روفان صلاح" 8 سنوات كسر بالقدم اليسرى و" شروق السيد إبراهيم" 16 سنة كسر بالحوض وسحجات وكدمات و" جنى السيد " 12 سنة مصابة بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة.

تم الدفع بمرفق الاسعاف ونقل الجثمان والتحفظ عليه بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى وتم نقل المصابين إلى مستشفى فاقوس المركزى لتقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم وتم تحويل المصابة الاولى الى مستشفى الأحرار التعليمي.

وتبين من التحريات أثناء قيام شاب 19 عاما بقيادة سيارة ملاكى بسرعة جنونية وبرفقته صديقيه اصطدم بالمصابين وتمكنت الأجهزة الأمنية من التحفظ علىه وعلى السيارة المتسببة فى الحادث وتبين قيادته بدون رخصة وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.