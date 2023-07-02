جائزة خليفة تفتح باب المشاركة في مسابقة"النخلة في عيون العالم" بدورتها الـ15

أعلنت الأمانة العامة جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، تحت رعاية الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة، عن فتح باب المشاركة في المسابقة الدولية لتصوير شجرة نخيل التمر بعنوان (النخلة في عيون العالم) في دورتها الخامسة عشرة 2024.

ودعت الأمانة العامة للجائزة الفنانين محبي التصوير الضوئي هواة ومحترفين من كافة أنحاء العالم، للمساهمة في هذه المسابقة الدولية تقديراً منا للنخلة و تعزيزاً لدور عدسة المصور في إغناء ذاكرة الوطن وإحياء تراثه البيئي.

هذا بالإضافة الى فتح باب المشاركة في المسابقة الدولية (النخلة بألسنة الشعراء) في دورتها الثامنة 2024. كما دعت كافة الأدباء والشعراء والشاعرات من كافة الدول العربية، للمساهمة في هذه المسابقة الدولية، تقديراً للنخلة بهدف توظيف الشعر العربي بشقيه (النبطي و الفصيح) كوسيلة مهمة في تنمية وعي الجمهور لأهمية شجرة نخيل التمر من الناحية التراثية والزراعية والغذائية والاقتصادية، و تعزيزاً لدور الشعر في إغناء ذاكرة الوطن وإحياء تراثه الزراعي.

وجاء ذلك في تصريحات صحفية اليوم، للدكتور عبد الوهاب زايد ، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، مؤكداً على النجاح الكبير الذي حققته المسابقات في دوراتها الماضية من خلال الزيادة الواضحة في عدد المشاركين من مختلف دول العالم ونوعية الصور والقصائد المشاركة.

وأضاف أن هاتين المسابقتين تأتيان ضمن توجيهات الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح و التعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في تعزيز علاقة الإنسان بشجرة نخيل التمر ودعمه اللامحدود للشجرة المباركة عبر توظيف فن التصوير الضوئي، والشعر العربي (النبطي و الفصيح) كوسيلة لتنمية وعي الجمهور بأهمية شجرة نخيل التمر. وخلق فضاء أرحب لتبادل الثقافات من كافة أنحاء العالم.

وعن فئات وجوائز المسابقتين ، أشار أمين عام الجائزة إلى أن مسابقة (النخلة في عيون العالم) مؤلفة من فئتين هما: (فئة نخلة التمر) و (فئة الصناعات الحرفية من النخيل)، في حين مسابقة (النخلة بألسنة الشعراء) وتشمل فئتين هما: (فئة الشعر الفصيح) و (فئة الشعر النبطي).

أما من حيث جوائز الفائزين في المسابقتين فهي على النحو التالي: الفائز بالمركز الأول ضمن كل فئة 15000 درهم إماراتي والفائز بالمركز الثاني ضمن كل فئة 10000 درهم إماراتي والفائز بالمركز الثالث ضمن كل فئة 5000 درهم إماراتي.

هذا بالإضافة إلى شهادات تقدير ودرع تذكاري، وعن آلية تحكيم المسابقات فهناك لجنة تحكيم دولية متخصصة في تحكيم الصور المشاركة، ولجنة تحكيم دولية متخصصة في تحكيم القصائد الشعرية المشاركة، وأن آخر موعد لاستلام الصور هو 31 ديسمبر 2023، حصرياً من خلال الموقع الالكتروني التالي (https://www.datepalmphoto.com). وآخر موعد لاستلام القصائد الشعرية هو 31 ديسمبر 2023، حصرياً من خلال الموقع الالكتروني التالي (https://www.datepalmpoetry.com/). في حين يتم إعلان أسماء الفائزين بالمسابقات خلال شهر فبراير 2024.