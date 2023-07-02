أسامة ربيع يكشف تفاصيل تطوير القناة مع وصول الحوض العائم

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل وصول الحوض العائم من كوريا الجنوبية إلى ترسانة بورسعيد البحرية، قائلا إنه أحدث حوض موجود بالعالم كله واستغرق تصنيعه حوالي سنتين بالتعاون بين الدولتين، موضحا أنه يجري العمل على تنويع مصادر التعاون مع كل دول العالم من أجل الحصول على أفضل الأشياء التي تصنعها كل دولة وضمها للعمل بقناة السويس.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن الهيئة تنوع مصادر الصناعة والتعاون من أجل زيادة قدرات قناة السويس، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التطوير المستمر، مشيرا إلى أن قناة السويس عالمية وليست مصرية فقط .

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع العمل فيها يوميا، معلقا "كنت بقول للرئيس عاوز أعمل أربع كراكات كبار 90 طن مع القطاع الخاص قالي خليهم 10 عشان القدرات تكون عندك أكثر من اللي محتاجه".

وأشار ربيع، إلى أنه تم عمل تنظيم لحركة الملاحة عند دخول الحوض العائم حتى لا تتعطل حركة الملاحة، لأن عبور الأحواض والحفارات تحتاج لتنظيم، وتوقف بعض السفن لمدة ساعتين وثلاثة.

ولفت إلى أن قناة السويس نجحت في تخفيض زمن العبور للعبارات لـ 50 %، موضحا أن أهم استراتيجية لقناة السويس لتحسين الدخل هي تطوير القدرات والإمكانيات، والحوض العائم أحد مصادر تنويع الدخل للقناة .