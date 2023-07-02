أمم أفريقيا للشباب| منتخب مصر يحرز الهدف الأول في شباك الجابون

تمكن منتخب مصر الأولمبي، من إحراز الهدف الأول في شباك نظيره منتخب الجابون في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت ٢٣ سنة.

جاء الهدف عن طريق اللاعب محمود صابر في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

ضم تشكيل المنتخب الأولمبي كلا من:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد مغربي - محمد طارق – حسام عبد المجيد – حاتم محمد.

خط الوسط: محمود جهاد – أحمد نبيل "كوكا" – محمود صابر.

الهجوم: أحمد "قطة" – أسامة فيصل – إبراهيم عادل.



كان قد حقق الفراعنة الشباب الفوز على نظيره مالي بهدف دون رد في مباراة الجولة الثانية من البطولة ذاتها ليتصدر مجموعته.