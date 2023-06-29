تاج الدين : التأمين الصحي الشامل يستهدف إنشاء مركز طبي كل 5 كيلومتر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية إن خدمة التأمين الصحي الشامل، تقدمه هيئة الرعاية الصحية من الناحية التنفيذية وفكرته وفلسفته قائمة على وجود رعاية أولية وخدمات طبية أساسية، من خلال حزمة خدمات يقدمها أطباء الأسرة، ثم الخدمات الثانوية، ثم الخدمات الثلاثية، وهي الخدمات رفيعة المستوى ورفيعة الدقة، مثل جراحة القلب وجراحات المخ والأعصاب أو جراحات الأورام أو زرع الأعضاء وتقوم بها المستشفيات الكبيرة التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، خلال مداخلة هاتفية على الفضائية المصرية الأولى أن التأمين الصحي الشامل يستهدف وجود مركز طبي كل 5 كيلومترات، بالإضافة إلى طب الأسرة الذي يقدم الخدمات الأساسية للمواطن، لافتا إلى ان نظام التأمين الصحي القديم مازال يعمل، بجانب المستشفيات التي تقدم هذه الخدمات ولكن فكرة وفلسفة الخدمة الطبية الوقائية واكتشاف المرض المبكر هي فكرة رائعة جدا.

وتابع تاج الدين أن الخدمات الطبية بدأت بمبادرة 100 مليون صحة ثم مبادرات أخرى كثيرة، خصوصا وأن المواطن قد لا يشعر بأعراض أو لديه أعراض بسيطة ولم يذهب للكشف، أو لديه مشكلة ويجد صعوبة في الوصول لمكان الرعاية الصحية فتذهب إليه الخدمة الطبية فيما يسمى بطرق الأبواب كوقاية وخدمة للمجتمع، مثل خدمة التطعيم ضد شلل الأطفال.

وأوضح أن مصر استوردت سيارات طبية من ألمانيا، والسيارة نفسها عبارة عن عيادات متخصصة، ناصحا المواطنين بالاعتدال في الطعام والشراب لتجنب أي مشكلات صحية.