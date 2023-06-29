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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

بكتيريا خطيرة تؤجل جولة مادونا العالمية

نجمة الموسيقى الأمريكية
نجمة الموسيقى الأمريكية مادونا
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قررت نجمة موسيقى البوب الأمريكية مادونا، تأجيل جولتها العالمية، بعد نقلها إلى العناية المركزة في مستشفى، بسبب عدوى "بكتيرية خطيرة".

وقال مدير أعمالها جاي أوزيري، في بيان على إنستجرام، أمس الأربعاء، إن من المنتظر أن تسترد صحتها وأن تتعافى النجمة تماما.
وأفاد أن مادونا، 64 عاما، أصيبت يوم السبت الماضي، ما أدى إلى دخولها المستشفى لبضع أيام.
وقال: "صحتها في تحسن لكنها لا تزال تحت الرعاية الطبية،  لهذا سنوقف جميع التزاماتنا بما فيها الجولة".
وكان من المقرر أن تبدأ مادونا جولتها حول العالم في 15 يوليو المقبل من فانكوفر الكندية، وتنهيها في ديسمبر في أمستردام الهولندية.

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