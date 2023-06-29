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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"الصحة السعودية": 1098 إصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس بين الحجاج

موسم الحج
موسم الحج
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 ذكرت وزارة الصحة السعودية، أن مراكز الإجهاد الحراري في جميع المستشفيات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وصلت إليه حتى اليوم الخميس، 1098 إصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس، مشيرة إلى أن هذا الموسم يشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، وزيادة مطردة في أعداد الإصابات.

وجددت وزارة الصحة السعودية - في بيان اليوم - تحذيراتها المستمرة لحجاج بيت الله الحرام بعدم التخلي عن استخدام المظلة الشمسية طوال فترة النهار، وشرب كميات كافية من المياه والسوائل، والحرص على عدم إجهاد النفس بكثرة الحركة دون ضرورة، وعدم الوقوف فترات طويلة في قوائم الانتظار؛ تجنبًا لخطر الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس.

وزارة الصحة السعودية الإجهاد الحراري موسم الحج