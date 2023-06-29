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الخميس 29 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

مواهب أدبية جديدة في الجلسة الأسبوعية لنادي الأدب بثقافة الغنايم

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تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي باقة من الفاعليات الثقافية والفنية من خلال فرع ثقافة أسيوط.

وشهد قصر ثقافة الغنايم برئاسة هبه حسين صبره التابع للفرع اللقاء الأسبوعى لنادي الأدب بقصر ثقافة الغنايم برئاسة الاديب على محمد فتحي رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بصدفا والغنايم.

شارك باللقاء المواهب حبيبة أحمد عزت وشهد محمد ونعمة عصمت ولجين خلف خلف عبدالحافظ وحسن بخيت وعبد الرحمن الحسيني وأحمد السعدي .

تضمنت فعاليات اللقاء سماع المواهب الأدبية الشابة ومناقشة أعمال الأعضاء وإلقاء الضوء على بعض القصائد الشعرية وتقنيتها اللغوية.

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