قطعة يوليو بمتحف شرم الشيخ عن الأضاحي والقرابين

أعلن متحف شرم الشيخ عن قطعة شهر يوليو 2023م، عن الأضاحي والقرابين.



وأوضحت إدارة متحف شرم الشيخ أنه في عصر الانتقال الثاني (١٦٥٠-١٥٥٠) قبل الميلاد، عاش الرئيس الأعلى لإقليم "انتف" خلال عصر الانتقال التانئ حيث شغل منصب الرئيس الأعلى لإقليم طيبة ففي مصر العليا. وتبين لوحته الجنائزية المكانة الاجتماعية التي تمتع بها في حياته ومشاهد من تقدمة القرابين والأضاحي التي يقوم بها الخدم من أجل سيدهم.

في سياق آخر أعلن متحف شرم الشيخ عن فعاليات الاسبوع الرابع (شاد-إسوت) من البرنامج الصيفي (بر-شيمو)، يبدا اليوم الثاني غدا الجمعه ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة السادسة مساء بقاعة التربية المتحفية، وأن الفئة العمرية المستهدفة من ٨ إلى١٦ سنة، علما بأن الورشة مجانيه ولكن لا تتضمن دخول قاعات عرض المتحف. لافتا إلى أن الحجز عن طريق رسالة خاصة على صفحة المتحف.



كان متحف شرم الشيخ، قد أعلن أنه لا يمكن شراء تذاكر الدخول إلا عن طريق الدفع بالبطاقة المصرفية من مكتب التذاكر ولا يوجد إمكانية للدفع كاش، لافتا إلى أن رسوم التذاكر هي:

- المصريين والعرب: 40 جنيها.

-الطلاب المصريين والعرب: 20 جنيها.

-الأجانب: 200.

- طالب أجنبي: 100 جنيه.