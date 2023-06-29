أمير كرارة: كنت مرعوب من كوميديا «البعبع»

الخميس 29/يونيو/2023 - 01:00 ص

تحدث الفنان أمير كرارة عن فيلمه الجديد "البعبع"، الذي يشارك به في موسم أفلام عيد الأضحى، موضحًا أنه كان خائفًا من خوض التجربة في الأعمال الكوميدية لأول مرة، قائلا: "كنت مرعوب من الفيلم ده".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة cbc، أن هذا الفيلم خرج للنور بطريقة غريبة ومختلفة بالنسبة له، قائلا: "لما بتفرج على أفلام أجنبي بيبقى فيها أكشن وكوميديا وو.. بيتهيألي الفيلم ده مختلف وبقالنا زمن متعملش الأكشن الكوميدي بالشكل ده".

أوضح كرارة أن بداية الفيلم كانت بلقاء جمعه مع المؤلف إيهاب بليبل، حيث عرض عليه الأخير الفيلم وأعجب به، قائلا: "إيهاب قعد حكالي الفيلم كله بالحوار بتاعه وبقيت اضحك من حكيه، مع إنه مكنش لسه كتب الفيلم.. وعجبني.. بس عدت سنة ونص بدون تنفيذه لأن اتشغلنا احنا الاتنين".

وتابع: "جه المخرج حسين المنباوي وقالي عاوزين نعمل فيلم.. فقلت له عندي فيلم وبعتهوله، بعد 3 ساعات اتصل وقالي ده فيلم حلو جدا متسبهوش ده فيلم مقفول بالمفتاح مفيهوش غلطة.. وفعلا كلمنا إيهاب والمنتج وقعدنا واتفقنا وبدأنا تصوير على طول".

وأشار أمير كرارة إلى أنه كان لديه تخوفات من تجربة الكوميديا لأول مرة، لكن كان هناك العديد من العوامل المطمئنة في العمل بالنسبة له، مثل الأبطال محمد عبد الرحمن ومحمد أنور وباسم سمرة وياسمين صبري.