إزالة فورية لحالة تعدي بدون ترخيص خلال إجازة عيد الأضحى بوسط سيناء

رصدت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء أثناء نوبتجية عيد الأضحى وجود أعمال بناء مخالف لمواطن بأحد أحياء مدينة الحسنة وعليه أصدر السيد رئيس المركز والمدينة تعليماته على الفور للإدارات المختصة بالمجلس بتشكيل لجنة برئاسة محمد أحمد المغربي سكرتير عام المركز والمدينة تضم الإدارة الهندسية بالمجلس والحملة الميكانيكية وإدارة البيئة والأزمات وقامت اللجنة بالتحرك نحو المكان لتنفيذ إزالة فورية في المهد عبارة عن إزالة مبنى عبارة عن سور بالبلوك الأبيض ارتفاعه ٦٠ سم وعلى مساحة أربعة قراريط وتم تنفيذ الإزالة على أكمل وجه وحتى مستوى سطح الأرض وتم رفع الأنقاض من الموقع وتسليم الأرض خالية من أي تعدي كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات لواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بضرورة المتابعة الدقيقة والمستمرة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لرصد أية تعديات جديدة تحدث بالمخالفة والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد حفاظًا على حقوق ومقدرات الدولة وبتعليمات من المدير العام سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة بمتابعة أعمال البناء المخالف بدون موافقة الجهة المختصة حفاظا على أملاك الدولة وتحت إشراف ومتابعة محمد أحمد المغربي سكرتير عام مركز ومدينة الحسنة.

وأكد رئيس المركز والمدينة على استمرار مرور اللجان المشكلة طوال أيام عطلة عيد الأضحى لكشف أية حالة تعد في المهد لإنقاذ القانون وعدم السماح للمعتدين باستكمال إجراءات البناء دون مستند قانوني بذلك كما شدد على رؤساء الوحدات القروية بضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لإي مخالفات بناءًا أو تعديات على أملاك الدولة والمتابعة المستمرة.