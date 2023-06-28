فيديو.. فئران تنفذ "مجزرة وحشية" ضد طيور القطرس في جزيرة ماريون

في ظاهرة غريبة تعرضت طيور القطرس البالغة لأول مرة، في سابقة لم تحدث من قبل، في جزيرة ماريون النائية للهجوم والافتراس من قبل أنواع عدوانية من الفئران.

وتقع جزيرة ماريون في منتصف الطريق بين جنوب أفريقيا والقارة القطبية الجنوبية، وتسببت الفئران في دمار النظام البيئي فيها لعقود من الزمن، حيث تتغذى على اللافقاريات المحلية وفراخ العديد من الطيور البحرية التي تتكاثر هناك.

وحسب موقع "لايف ساينس"، فإن الاكتشاف الأخير هو المرة الأولى التي يتم فيها توثيق مهاجمة طيور القطرس البالغة على الجزيرة.

وشوهدت الفئران، في أبريل الماضي، وهي تهاجم صغار طيور القطرس.

وتعليقا على الظاهرة الجديدة، قالت مايل كونان، الباحثة في جامعة نيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا: "إذا بدأت الفئران في مهاجمة البالغين، فسيصبح ذلك مشكلة كبيرة".

