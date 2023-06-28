الإنتاج الثقافي يحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

يحتفل قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، فى الفترة من ٣٠ يونيو الجاري حتى ٥ يوليو المقبل، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

تفتتح ليالى الاحتفال التى وجهت بإقامتها الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، فى التاسعة من مساء كل ليلة، والذى يقدم مجانا كخدمة فنية للجمهور، احتفالا بذكرى ثورة ٣٠ يونيو .

تحيى الليلة الأولى فرقة كورال روح الشرق - جامعة عين شمس، ويحيى اليوم الثانى عازف القانون صابر عبد الستار وفرقته الموسيقية .

أما اليوم الثالث يتضمن باقة من الأغانى لنجوم مسابقة "أنا المصرى" للأغنية الوطنية للشباب، وهم الفنانون "أميرة رضا، منار الشاذلي، مؤمن خليل، أحمد شرف" .

ويشارك البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، فى اليوم الرابع للاحتفال، حيث يحيى الحفل فريق شباب لايف بفرقة أنغام الشباب "عماد كمال، كمال كمال، أحمد الأمير، عبدالله الجسمي" تحت إشراف الفنان ماهر عبيد مدير عام الفرقة.

أما اليوم الخامس للاحتفال، يعيش جمهور ساحة الهناجر مع صوت الفنانة "فاطمة محمد علي" وفرقتها الموسيقية، حيث تشدو بباقة من أشهر الأغانى لكبار نجوم الطرب فى مصر والعالم العربى .

ويختتم الاحتفال بأمسية شعرية غنائية، يشارك فيها المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمى، بفرقته الموسيقية، كما يقدم الشاعر محمد بهجت، مجموعة من القصائد الشعرية فى حب الوطن.