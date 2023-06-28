انتهاء رحلة ميار شريف في بطولة باد هومبورج للتنس

انتهت رحلة نجمة التنس المصرية ميار شريف في بطولة باد هومبورج المقامة حاليًا في ألمانيا، اليوم الأربعاء، بعد خسارتها في الدور ثمن النهائي.

وودعت ميار شريف المصنفة رقم 31 عالميًا، منافسات بطولة باد هومبورج، بعد الخسارة من نظيرتها الإيطالية لوسيا برونزيتي بمجموعتين لمجموعة، جاءت نتائجهم (6-1، 6-7، 3-6) في مباراة استمرت 3 ساعات.

وكانت ميار شريف، تأهلت للدور ثمن النهائي بعد فوزها على الألمانية آنا لينا فريدسام بمجموعتين لمجموعة بنتيجة 4-6، 6-4، 7-5.

ميار شريف قفزت للمركز 31 عالميًا، وهو المركز الأفضل في مسيرتها حتى الآن، وذلك برصيد برصيد 1266 نقطة في إنجاز تاريخي غير مسبوق للتنس المصري، حيث تخطت إنجاز إسماعيل الشافعي رئيس اتحاد التنس المصري، والذي وصل إلى المركز 34 عالميًا عام 1975 كأفضل ترتيب مصري في التاريخ، والذي حقق لقب بطولة ويمبلدون للشباب.

ووصلت ميار شريف إلى هذا التصنيف، عقب التتويج بلقب بطولة فالنسيا المفتوحة للتنس بعد الفوز في النهائي على الإسبانية ريبيرا باسولس بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-3.