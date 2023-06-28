رسميًا.. ليفربول يعلن انتقال مدافعه إلى الدوري الإسكتلندي

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الأربعاء، انتقال مدافعه إلى الدوري الإسكتلندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأصدر نادي ليفربول، بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، يعلن من خلاله انتقال المدافع ريس ويليامز إلى أبردين الإسكتلندي لمدة موسم على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

لعب ويليامز مع فريق الريدز 19 مباراة، وذلك في موسم 2020-2021، حيث ساعد حمر الميرسيسايد على التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم الذي تلاه.

وكان صاحب الـ22 عامًا، أمضى النصف الأول من الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع بلاكبول، كما عمل في كيدرمينستر هاريرز وسوانزي سيتي.

يذكر أن، ليفربول أنهى الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز بالمركز الخامس برصيد 67 نقطة، ليخوض منافسات بطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.