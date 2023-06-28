بينهم سيدة.. القبض على تشكيل عصابي متهم بالاتجار في الأسلحة النارية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة إتجار تشكيل عصابي مكون من (6 أشخاص من بينهم سيدة، "لاثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمين بنطاق محافظات "أسيوط – سوهاج – جنوب سيناء") في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني – الأمن العام - الأمن المركزي)، وبمشاركة مديريات أمن (أسيوط – سوهاج – جنوب سيناء)، تم استهدافهم بعدة مأموريات بمحال إقاماتهم وأماكن ترددهم أسفرت عن ضبط 5 من المتهمين، وبحوزتهم (3 رشاش جرينوف – 8 بنادق آلية – 3 بنادق قناصة - 5 مسدس – 2 طبنجة "ساقية" – بندقية خرطوش – 2 بندقية رصاص – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – 30 خزينة متنوعة – أجزاء وقطع وأدوات لأسلحة نارية – نظارة ميدانية – كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،800 كيلو جرام - مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم أقروا بحيازة المضبوطات بقصد الإتجار، وتخزينها بمسكن أحدهم بجنوب سيناء تمهيدًا لترويجها على عملائهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة والذخائر غير المرخصة.