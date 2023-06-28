وزير دفاع بولندا: سنستعرض أحدث أسلحتنا خلال عرض عسكري في أغسطس

الأربعاء 28/يونيو/2023 - 01:19 م

أعلن وزير الدفاع البولندي، ماريوس بوشاشتاك، أن بلاده ستستعرض أحدث أسلحتها في عرض عسكري سنوي سيقام بالعاصمة وارسو في 15 أغسطس المقبل بمناسبة يوم القوات المسلحة.

وقال بوشاشتاك - حسبما ذكر راديو بولندا اليوم الأربعاء، إنه في خضم العملية العسكرية الروسية الدائرة في أوكرانيا، تحركت بولندا لشراء قاذفات صواريخ (هيمارس)، وطائرات مقاتلة من طراز (أف-35)، ودبابات قتال أبرامز من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "تشونمو"وطائرات مقاتلة خفيفة (أف إيه-50) من كوريا الجنوبية، من بين أسلحة حديثة أخرى.

يشار إلى أن العرض العسكري سيقام هذا العام في وارسو لأول مرة منذ عام 2018.. ففي عام 2019، تم تنظيم الحدث السنوي في مدينة كاتوفيتشي الجنوبية، قبل أن يتم إلغاؤه في عامي 2020 و2021 بسبب جائحة فيروس كورونا، وفي عام 2022 بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.