القبض على 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في الجمالية

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة تنقيب بعض الأشخاص عن الآثار داخل محل كائن بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل المُشار إليه وأمكن ضبط 4 أشخاص أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول، حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل المحل المُشار إليه ملك أحدهم

وعُثر بداخله على حفرة بعمق 5 متر، والأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.