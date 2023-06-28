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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية يوزع بونات مواد غذائية بالمجان ولحوم على عمال النظافة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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وزع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، في أجواء من المودة والسرور، بونات مواد غذائية ولحوم بالمجان على عمال النظافة أمام ديوان عام المحافظة، وذلك عقب أداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الرؤوف الرحيم، يأتي هذا في إطار مشاركة جموع وأهالي شعب المنوفية احتفالهم بالعيد وإدخال البهجة إلى قلوبهم، رافقه اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة ، هناء عقلية رئيس حي غرب شبين الكوم.

وقدم محافظ المنوفية التهنئة لجميع عمال النظافة بمناسبة عيد الأضحي المبارك، معرباً عن تقديره لتفانيهم في أداء عملهم بكل إخلاص في كافة الأوقات والمناسبات، مؤكداً تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لهم ، مشيداً بدورهم البارز في النهوض بقطاع تحسين البيئة وإظهار الرونق الحضاري والجمالي والذى يعد ملموساً على أرض الواقع بكافة الشوارع والطرق بنطاق المحافظة.

وقد كلف محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني بكافة الشوارع طوال أيام العيد والمتابعة الدورية لمستوى النظافة بجميع مراكز وقرى المحافظة، والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة ، مؤكدا استمرار تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية على مدار الساعة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها تيسيرا على المواطنين وبما لا يعكر صفو الاحتفالات.

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اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تجمعات القمامة صلاة عيد الأضحى المبارك صلاة عيد الأضحى عيد الاضحى المبارك