خطة مديرية أمن القاهرة لتأمين المواطنين والمنشآت الحيوية خلال عيد الأضحى

رفعت مديرية أمن القاهرة حالة الاستعداد القصوي تزامنا مع عيد الأضحي المبارك، حتي يتسني للمواطنين الاستمتاع بإجازاتهم

ووضعت مديرية أمن القاهرة، خطة محكمة لتأمين محيط المنشآت الحيوية بتكثيف تواجد القوات بالشوارع والمحاور، والتعامل الفورى والتصدى الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، استعدادًا لتأمين المواطنين خلال إجازة العيد.

وشملت الخطة تكثيف التواجد الأمنى، تعيين الارتكازات، ونقاط ملاحظة الحالة، وتسيير الأطواق مع الدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكل المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية

كما شملت الخطة تواجد القوات بمحيط الحدائق العامة، المتنزهات، المراسي النيلية، والمحلات التجارية، والمولات، والمطاعم، ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية لمنع حالات الزحام المرورى مع تكثيف تواجد الشرطة النسائية بمحيط السينمات والحدائق لمنع خالات التحرش وضبط المتورطين فيها.

وطبقا للخطة، فقد تم تحديد جميع الأماكن والمحاور الحيوية، خاصة كورنيش النيل، وسيتم إرسال تدعيم تلك المحاور بجميع الخدمات المختلفة بما يكفل تغطية جميع شوارع القاهرة لمنع تكدسات كما سيتم تعيين خدمات أمنية متنوعه بمناطق المتنزهات والحدائق العامة والمراسي والبواخر السياحية وكورنيش النيل من شبرا إلى حلوان و15 مايو لتنظيم حركة المركبات وتواجد للمواطنين خلال أيام العيد، مع تعزيز انتشار القوات المختلفة بمناطق الملاهى ودور السينما والمسارح وكذلك متابعة حركة السيارات ومنع الاختناقات المرورية بجميع أنحاء المدينة.

وتعزز إدارة المرور من انتشار الأوناش المرورية لرفع الانتظار الخاطئ للسيارات مع ربط جميع الخدمات المرورية بغرفة عمليات الإدارة لمتابعة حركة السيارات أولا بأول والإخطار الفورى عن أى ملاحظات مع تعزيز تواجد رجال المرور بجميع المحاور الحيوية بالقاهرة للعمل على منع أى اختناقات مرورية تعوق حركة السيارات بالطرق.

ونسقت إدارة مرور القاهرة مع الإدارة العامة للمرور المركزي لمتابعة حركة السيارات أولا بأول بالكباري الرابطة بين جميع المحافظات وكذلك مداخل العاصمة ومخارجها والعمل على منع أي تكدسات مرورية، مع إعداد خطة متكاملة يشترك فيها القيادات وضباط الإدارة لمتابعة الخدمات المختلفة، والتأكد من حسن انتظامها على الطرق وتأمين رحلات المواطنين وسحب أي كثافات مرورية تظهر على المحاور لحين انتهاء احتفالات العيد.

وسيتم الاستعانة بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتفتيش محيط المنشآت وتمشيطها، والحضور الميداني لكل المستويات الإشرافية لمتابعة الأداء الأمنى، إلى جانب الانتشار الأمنى المُكثف مع فرض مظلة أمنية محكمة لحماية المواطنين وتأمين ممتلكاتهم لحين الانتهاء من احتفالات العيد.