محافظ المنوفية يؤدى صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الرؤوف الرحيم

أدى صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط جموع المصلين بمسجد الرؤوف الرحيم بمدينة شبين الكوم، وبحضور نائبه محمد موسى، واللواء حازم عبدالحميد مساعد وزير الداخلية - مدير أمن المنوفية، اللواء عماد يوسف السكرتير العام، وفضيلة الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

حيث ألقى الشيخ كمال عمار مدير الدعوة، خطبة العيد مقدمًا التهنئة لجموع المصلين بعيد الأضحي المبارك، مؤكدًا أن الأعياد مواسم خير وبركة تفرح فيها النفوس وتبتهج بها الأفئدة، وتتلاقي الوجوه والقلوب متسمة بالسعادة الصادقة والبسمة الصافية، وأن يوم عيد الأضحي أعظم الايام عند الله وهو يوم الحج الأكبر، وهذا اليوم العظيم يجسد في نفوس المصريين معاني التضحية والفداء والتضحية ألوان ودرجات وليست شعارات وكلمات، تقال باللسان إنما التضحية بذل وعطاء، فداء وايثار، وقد ضرب لنا سيدنا إبراهيم أروع الامثلة في التضحية والفداء، والمحن والابتلاءات لا تعرف زمانا ولا مكانا ولا جنسا ولا سنا، ولا تجامل أحدا حتي ولو كان رسولا أو نبيا، يظنها الناس ابتلاءات وما هي إلا مفاتيح السعد، يدفع الله بها عنك شرا ويكتب لك بها أجرا، وسيدنا ابراهيم يعلمنا ان التعلق بالله هو الامن الذي لا ينقطع، ويعلمنا أن طريق الصبر نهايته جبر، وأن عظم البلاء علي قدر عظم الرجال.

وخلال الخطبة، أكد فضيلة الشبخ كمال عمار أن هذا اليوم فرصة لتوطيد صلة الارحام بين الاسر وعلينا ضرورة إغتنام مثل هذه المناسبات والأعياد في أخذ العبر بالترابط والتكافل، ونشر مفاهيم المحبة والتسامح والسلام التي يدعو بها الدين الأسلامي، مشيرًا إلي أن يوم العيد فرصة لتوطيد العلاقات الإجتماعية بالتزاور والتلاقي وصلة الأرحام ونشر المودة والرحمة بين الناس.

ومن جانبه قدم محافظ المنوفية التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وشعب المنوفية بمناسبة عيد الأضحي المبارك، مؤكدًا على مواصلة مسيرة التنمية الشاملة لتحقيق المزيد من آمال وطموحات شعب المحافظة، ومتمنيًا أن يعيد المولي عز وجل هذه الأيام علي أمتنا الأسلامية ومصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات

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