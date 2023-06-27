سكرتير عام المنيا يتابع أعمال تطوير كورنيش ديرمواس

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز السكرتير العام للمحافظة، بمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير كورنيش مركز ديرمواس علي ترعة الإبراهيمية طريق مصر أسيوط الزراعي اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة جميع مداخل ومخارج مدن المحافظة، لإعادة الوجه الجمالي والشكل الحضاري للمحافظة.



شدد السكرتير العام على تكثيف الأعمال والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال الجارية، مع ضرورة الالتزام بالجودة والمعايير والمواصفات الفنية، موجهاً عامر طه، رئيس المركز بالمتابعة المستمرة، وطالب بتحديد أية معوقات قد تطرأ على التنفيذ لسرعة توفير الحلول والبدائل.



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