شيخ الأزهر: أسأل الله أن يعمَّنا بسلام يوم عرفة وبركته ورحمته

قال فضيلة د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف: في يوم عرفة المبارك، أسأل الله سبحانه أن يعمَّنا بسلام هذا اليوم وبركته ورحمته، وأن يرزق بلادنا والعالم كله الخير والرخاء والأمن والأمان والسلامة والاستقرار، وأن يهبنا قلوبًا عامرةً بحبِّه، مستأنسةً بقُربه، وألسنةً لاهجةً بذكره، وإعانةً في نفع خَلقِه، وأن يصلي ويسلم على سيدنا محمد في كل وقتٍ وحينٍ.

وتبادل شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، التَّهنئة بعيد الأضحى المبارك مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال اتصال هاتفي، داعِينَ الله أن يُعيد المناسبات السعيدة والأعياد على الإنسانية بالخير والازدهار والبركات، وأن يُنعِمَ على أمتنا الإسلامية بالأمن والاستقرار والرخاء.

وخلال الاتصال، أعرب الإمام الأكبر تقدير الأزهر لما تقوم به دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة من جهودٍ عالميًّا وإقليميًّا في تعزيز السلام ونشر الأخوة والتسامح، وخدمة الإسلام وقضايا الأمتين العربية والإسلامية.

من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد عن تقديره للأزهر الشريف، ولما يقوم به شيخ الأزهر من جهودٍ لترسيخ قيم الأخوة الإنسانية والتعايش، وتقديم علوم الدين الإسلامي للعالم في صورتها الصحيحة.