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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

ميتا تعلن عن أدوات جديدة للرقابة الأبوية

ميتا
ميتا
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أعلنت شركة ميتا Meta عن أدوات جديدة للرقابة الأبوية عبر منصات إنستجرام Instagram وفيسبوك Facebook وماسنجر Messenger اليوم.

وأوضحت موقع "تك كرانش" التقني أن الأدوات الجديدة تتضمن مركزًا جديدًا للإشراف الأبوي في Messenger، وهي ميزة تحجب بشكل استباقي الرسائل المباشرة غير المرغوب فيها على Messenger وInstagram، وتدفع لتذكير المراهقين بضرورة أخذ قسط من الراحة.

يتم طرح ضوابط الإشراف، والتي ستكون متاحة في Meta's Family Center، أولًا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا.

ستتيح هذه الأدوات للأوصياء رؤية إعدادات الخصوصية والسلامة للمراهقين، والتغييرات في قائمة الاتصال بـMessenger، ومقدار الوقت الذي يقضونه في التطبيق. وسيحصل الأوصياء أيضًا على إشعار عندما يبلغ المراهق عن شخص ما ولكن يتعين على الطفل السماح صراحة بهذا الإخطار.

يمكن للوالدين أيضًا إلقاء نظرة على إعدادات مثل من يمكنه إرسال رسائل إلى المراهقين -فقط أصدقائهم أو أصدقائهم أو لا أحد- ومن يمكنه مشاهدة قصصهم. سيحصل الأوصياء أيضًا على إشعار إذا غير الطفل أي من هذه الإعدادات.

ميتا انستجرام أدوات جديدة للرقابة الأبوية