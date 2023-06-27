ولي العهد السعودي يشيد بنجاح مساعي التهدئة في روسيا

أفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر خلاله عن "ارتياح المملكة لنجاح مساعي التهدئة القائمة في روسيا".

من جهته، أعرب بوتين عن الشكر لولي العهد السعودي على المشاعر النبيلة تجاه روسيا وشعبها.

وكانت روسيا قد شهدت تمرد استمر حوالي 24 ساعة بقيادة يفجيني بريجوجين زعيم مجموعة فاجنر الروسية الخاصة، والذي انتهى بموجب اتفاق توسط فيه الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن الدولة الروسية مولت مجموعة فاجنر بالكامل، وأنفقت عليها 86 مليار روبل (مليار دولار) في الفترة ما بين مايو 2022 والشهر نفسه من العام الجاري، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف بوتين، في اجتماع مع قوات الأمن، أن بريجوجين حقق المبلغ نفسه تقريبا خلال الفترة ذاتها من شركته المتخصصة في مجال الأغذية وتقديم الطعام.

وفي نفس السياق، قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إنه يختلف مع ما وصفه برأي "المتخصصين الزائفين" بأن التمرد المسلح الفاشل هز وضع بوتين.

وأكد الكرملين أن الرئيس الروسي تصرف بحكمة لتجنب "أسوأ سيناريو"، من خلال منح فرصة للمحادثات حتى تتوصل إلى اتفاق أنهى التمرد بدون إراقة المزيد من الدماء.