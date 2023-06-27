حبس عامل وابنه بتهمة ذبح طفل بأبو النمرس وسرقة دراجته النارية

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس عامل ونجله، ٤ أيام علي ذمة التحقيقات، بعد توجيه لهم تهمة ذبح طفل " نجل شقيق زوجه المتهم الأول " وسرقه دراجته النارية.

الواقعة بدأت بتلقي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة قتيل بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة طفل في العقد الثاني من عمره مصاب بجرح ذبحي وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد وبعمل التحريات تم التوصل لهوية الطفل وتبين أنه يدعى "يوسف و ف" في الصف الأول الإعدادي أصل إقامته منطقة الكونيسة بالطالبية غرب المحافظة، وتم التحفظ علي الجثة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

وباستدعاء أهلية المجني عليه تعرفوا على جثته وأفادوا بأن نجلهم يعمل على دراجة نارية توك توك لمساعدة أسرته وتبين اختفاء التوك توك، وبعمل التحريات تبين أن زوج عمه المجني علية ونجله وراء ارتكاب الواقعة، حيث قاموا باستدراج المجني عليه لسرقة الدراجة النارية ولدى مقاومته قاموا بقتله والتخلص من جثته بالمكان محل العثور على جثته، وتمكنت قوة أمنية من القبض علي المتهمين واقتيادهم لقسم الشرطة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.