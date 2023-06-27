ads
الثلاثاء 27 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تشريح جثة أحد الأفراد عثر عليه بالطريق العام بميدان الجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بتشريح جثة أحد الأشخاص، بعدما تم العثور عليه وسط الطريق العام بميدان الجيزة بدائرة قسم شرطة الجيزة، لبيان السبب الرئيسي حول وفاته، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها، وفحص بلاغات التغيب لتحديد هوية الجثة .

كانت البداية بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص بالطريق العام بميدان الجيزة بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص لا توجد به ثمة إصابات ظاهرية وجري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي أم المصريين تحت تصرف النيابة العامة.

فيما يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

العثور على جثة النيابة العامة تشريح جثة جنوب الجيزة طلب التحريات غرفة عمليات عمليات النجدة