إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

أصيب 3 أشخاص، في انقلاب سيارة ملاكي، اليوم الثلاثاء، بطريق منفلوط – بلاط في محافظة الوادي الجديد.

تلقت الأجهزة التنفيذية والأمنية بالوادي الجديد، إخطاراً يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام.

وتبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق " بلاط – منفلوط" في منطقة النقب بالطريق أسفر عن إصابة كل من أحمد محمود محمد سنوسي، 38 عامًا، ومقيم بلاط، وشقيقه محمد 43 عامًا، وجنى أسامة عبد الفتاح، 15 عامًا ومقيمة قرية "تنيدة" بمركز بلاط.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الداخلة العام فيما تحرر محضر بالحادث، وجاري رفع آثار الحادث من الطريق بمعرفة إدارة المرور والوحدة المحلية لمركز بلاط.