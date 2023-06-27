بالصور.. كواليس تعاقد خالد الصاوي وشريف منير علي فيلم "ليه تعيشها لوحدك"

تعاقد النجمان خالد الصاوي وشريف منير علی بطولة فيلم "ليه تعيشها لوحدك" المقرر انطلاق تصويره بعد عيد الأضحى المبارك.

فيلم “ليه تعيشها لوحدك” كتبه الدكتور أحمد عبد العزيز وبطولة النجوم خالد الصاوي وشريف منير وسلمى أبو ضيف ومحمد رضوان وإنتاج شركة "Iproductions"، وتشارك الفنانة بشرى في العمل كمنتجة ولن تقوم بالمشاركة في التمثيل.

يذكر أن خالد الصاوي ينتظر عرض فيلمه «أصل الحكاية» خلال الفترة المقبلة للمخرج محمد أمين،والذي انطلق تصويره مؤخرًا، داخل أحد الاستدويوهات في الجيزة.



العمل بطولة خالد الصاوي، شيري عادل، وبيومي فؤاد، وكريم عفيفي، هالة فاخر واَخرين، وهو من تأليف وإخراج محمد أمين، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.