الأمم المتحدة: الجماعات المسلحة تساهم في ازدهار تجارة المخدرات بمنطقة الساحل

كشف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة، اليوم، أنّ تهريب المخدّرات في معظم بلدان الساحل تنظّمه جماعات إجرامية بهدف الربح.

وذكر مكتب الأمم المتحدة في تقرير، أوردته قناة (فرانس 24)، أن هذه الجماعات المسلحة التي انضمّت إلى الشبكات التقليدية للمتاجرين، تموّل نفسها بشكل خاص من خلال دفع الضرائب والرسوم الأخرى مقابل الحماية أو المرور الآمن عبر المناطق التي يسيطرون عليها.

وأضاف التقرير أنه قفزت كميات الكوكايين المضبوطة في منطقة الساحل عن العام الماضي؛ حيث ازدادت من 13 كيلوجرامًا في السنة بين العامين 2015 و2020، و35 كيلوجرامًا في العام 2021 إلى 863 كيلوجرامًا في العام 2022.

وأشار إلى أن أكبر المضبوطات في بوركينا فاسو هي 488 كجم ومالي 160 كجم والنيجر 215 كجم، ويكون هذا جزءًا من فيض تدفقات أكبر بكثير من غير المكتشف.

ولفت إلى أن عشب القنّب أكثر المخدّرات المضبوطة في منطقة الساحل؛ حيث بلغ 36 طنًّا في العام 2021، في ما يعدّ رقمًا قياسيا، كما تم اعتراض أكبر الكميات في مالي وبوركينا فاسو والنيجر.