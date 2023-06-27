رئيس وزراء اليابان يعتزم القيام بجولة أوروبية وشرق أوسطية خلال يوليو المقبل

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، عزمه زيارة ليتوانيا وبلجيكا وثلاث دول في الشرق الأوسط خلال شهر يوليو المقبل.

وقال كيشيدا - خلال اجتماع للمسئولين التنفيذيين بالحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن أتش كيه) - إنه سيزور أوروبا في الفترة من 11 إلى 14 يوليو المقبل، حيث سيحضر قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في ليتوانيا، ويلتقي بقادة الاتحاد الأوروبي في بلجيكا.

كما كشف أنه سيزور المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر في الفترة من 16 إلى 19 يوليو المقبل، حيث سيسعى إلى تأمين إمدادات مستقرة من موارد الطاقة والمواد اللازمة للصناعات والاقتصاد الياباني، كما تعهد بتكثيف أنشطة اليابان في الشرق الأوسط في ظل الوضع العالمي المعقد.