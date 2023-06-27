العثور على جثة طفل مذبوح واختفاء مركبته "التوك توك" في أبو النمرس

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة طفل في الصف الأول الإعدادي مذبوحا وملقى بإحدى المناطق واختفاء دراجته النارية "توك توك" بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب المحافظة.

تلقى الرائد مصطفى رشوان رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة قتيل بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة طفل في العقد الثاني من عمره مصابا بجرح ذبحي وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد وبعمل التحريات تم التوصل لهوية الطفل وتبين أنه يدعى "يوسف و ف" في الصف الأول الإعدادي أصل إقامته منطقة الكونيسة بالطالبية غرب المحافظة، وحضر فريق من النيابة العامة بجنوب الجيزة يرافقه خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة الجثة ومسرح الجريمة وجرى نقل جثمان المجنى عليه إلى ثلاجة مستشفى أبو النمرس المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وباستدعاء أهلية المجني عليه تعرفوا على جثته وأفادوا بأن نجلهم يعمل على دراجة نارية توك توك لمساعدة أسرته وتبين اختفاء التوك توك وأشارت التحريات الأولية إلى أن متهمين قاما باستدراج المجني عليه لسرقة الدراجة النارية ولدى مقاومته قاما بقتله والتخلص من جثته بالمكان محل العثور على جثته.

فيما يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وضبط الجناة والدراجة النارية المسروقة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.