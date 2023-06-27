"حميدتي" يعلن عن هدنة في السودان من طرف واحد خلال العيد

أفادت قناة "العربية" الإخبارية، مساء الأثنين، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو قد أعلن عن هدنة من طرف واحد في البلاد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فيما عدا حالات الدفاع عن النفس.

وقال حميدتي في تسجيل صوتي عبر صفحته في موقع فيسبوك "نعلن من جانبنا الهدنة من جانب واحد في يوم الوقوف في عرفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك فيما عدا حالات الدفاع عن النفس، ونتمنى أن تكون هذه الأيام فرصة للتسامح والمصالحة بين جميع أفراد مكونات شعبنا".

كما دان قائد قوات الدعم السريع في السودان كل الانتهاكات التي تمارس ضد المدنيين، بما فيها التي يثبت قيام عناصر الدعم السريع بها. ، وأشار حميدتي إلى محاكمة الدعم السريع لعدد من الافراد الذين ارتكبوا انتهاكات ضد المواطنين.

أعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو عن هدنة من طرف واحد في البلاد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فيما عدا حالات الدفاع عن النفس.

وقال حميدتي في تسجيل صوتي عبر صفحته في موقع فيسبوك "نعلن من جانبنا الهدنة من جانب واحد في يوم الوقوف في عرفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك فيما عدا حالات الدفاع عن النفس، ونتمنى أن تكون هذه الأيام فرصة للتسامح والمصالحة بين جميع أفراد مكونات شعبنا".

كما دان قائد قوات الدعم السريع في السودان كل الانتهاكات التي تمارس ضد المدنيين، بما فيها التي يثبت قيام عناصر الدعم السريع بها. ، وأشار حميدتي إلى محاكمة الدعم السريع لعدد من الافراد الذين ارتكبوا انتهاكات ضد المواطنين.



واندلعت اشتباكات يوم السبت 15 أبريل 2023 بين وحدات في الجيش وقوات الدعم السريع، بعد خلافات كبيرة حول دمج قوات الدعم في القوات المسلحة، في إطار مرحلة انتقالية نحو الحكم المدني في السودان. ويأتي هذا التصعيد العسكري الأخير بين الطرفين بعد خلاف بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي يترأس مجلس السيادة الانتقالي وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).