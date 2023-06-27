برلماني روسي: الهجوم الأوكراني المضاد لا يسير وفق الخطة بسبب الخسائر الفادحة

ذكر رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي، أندريه كارتابولوف، أن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية لا يسير وفقا للخطة بسبب الخسائر الفادحة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″روسيا اليوم″.

وقال كارتابولوف على قناة "روسيا-1" يوم الاثنين: "لم يكن هناك هجوم مضاد واسع النطاق ولا وجود له الآن.

هناك محاولات للهجوم في اتجاهات مختلفة، والخسائر التي تكبدتها أوكرانيا خطيرة، وهي ليست فقط حرجة، بل أكثر من حرجة".

وأكد أنه على خلفية محاولة التمرد المسلح، لم تحدث فوضى في دفاعات القوات الروسية، ولم تتوقف السيطرة القتالية حتى ولو لدقيقة واحدة.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن طائرات الهليكوبتر الهجومية الروسية KA-52، تمكنت من التسلل عبر الدفاعات الجوية الأوكرانية، مما أدى إلى إبطاء التحركات الأوكرانية، بينما تم إتلاف أو تدمير الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي قدمها الغرب لكييف.